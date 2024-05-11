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وزير النفط العراقي: العراق نفذ ما يكفي من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ولن يوافق على أي تخفيضات مستقبلية تتبناها أوبك (الشرق)

Lebanon 24
11-05-2024 | 07:18
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