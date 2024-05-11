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ماكرون: علينا أن نسلح أنفسنا وأن نجعل أوروبا "قوة رادعة" وإذا ذهب خصومنا بعيدا علينا الاستعداد للتدخل (الشرق)

Lebanon 24
11-05-2024 | 07:50
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