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ماكرون: علينا أن نسلح أنفسنا وأن نجعل أوروبا "قوة رادعة" وإذا ذهب خصومنا بعيدا علينا الاستعداد للتدخل (الشرق)
Lebanon 24
11-05-2024
|
07:50
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