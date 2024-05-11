Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 تموز المقبل (الحدث)

Lebanon 24
11-05-2024 | 07:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري حدّد 15 تموز المقبل موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب
lebanon 24
11/05/2024 17:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا.. الرئيس الأسد يصدر قانونا "معدلا" لدعم أكبر للمشاريع الصغيرة
lebanon 24
11/05/2024 17:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: حذرت من أن بعض المناطق ستمنع تعليم السوريين بعد الظهر في العام المقبل ولن نسمح بإضافة مشكلة جديدة على المشكلات القائمة نتيجة النزوح السوري
lebanon 24
11/05/2024 17:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بري في دردشة مع الصحافيين بعد اللقاء مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية في عين التينة: هذه أكثر مرّة نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين
lebanon 24
11/05/2024 17:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:11 | 2024-05-11
09:53 | 2024-05-11
09:39 | 2024-05-11
09:33 | 2024-05-11
09:28 | 2024-05-11
08:54 | 2024-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24