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واشنطن بوست عن مصادر: الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل تقديم مساعدة قيمة إذا تراجعت عن غزوها الواسع لرفح

Lebanon 24
11-05-2024 | 12:42
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