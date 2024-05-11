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يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: الحل الأميركي يتضمن حصول إسرائيل على الذخائر بشروط محددة تحظر استخدامها حتى يتم إخلاء رفح من المدنيين

Lebanon 24
11-05-2024 | 12:49
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