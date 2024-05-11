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نائب مدير الأونروا في غزة لـ NPR: إذا لم نبدأ تلقي الغذاء حتى يوم الأحد فلن تبقى مساعدات لتوزيعها

Lebanon 24
11-05-2024 | 12:51
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