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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل على إجلاء السكان من مناطق شرق رفح إلى مناطق أخرى

Lebanon 24
11-05-2024 | 13:26
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