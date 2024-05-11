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واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين: نقل السكان الفلسطينيين من رفح سيستغرق أشهرا

Lebanon 24
11-05-2024 | 13:27
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