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رئيس المجلس الأوروبي: إجلاء المحاصرين برفح من قبل إسرائيل لمناطق غير آمنة أمر غير مقبول

Lebanon 24
11-05-2024 | 13:36
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