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هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف إطلاق النار بعد طلب جنوب إفريقيا

Lebanon 24
11-05-2024 | 13:38
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