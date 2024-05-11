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الجيش الإسرائيلي: قواتنا تقصف في هذه الأثناء أهدافا تابعة لحركة حماس في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
11-05-2024
|
14:31
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