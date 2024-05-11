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شرطة نيويورك تعتقل مشاركين في تظاهرة في بروكلين لإحياء ذكرى النكبة والدعوة لوقف الحرب

Lebanon 24
11-05-2024 | 14:32
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