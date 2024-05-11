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المستشار الألماني: نعتبر الهجوم على #رفح التي يعيش بها 1.7 مليون نازح عملا غير مسؤول ونحذر من تبعاته

Lebanon 24
11-05-2024 | 16:14
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