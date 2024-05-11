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الدفاع المدني في غزة: بات من الصعب جدا إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء شمالي القطاع في ظل تكثيف الاحتلال غاراته
Lebanon 24
11-05-2024
|
16:22
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