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جيروزاليم بوست: احتدام النقاش بين نتنياهو وغالانت خلال اجتماع لبحث مسار الحرب واليوم التالي في غزة

Lebanon 24
11-05-2024 | 16:43
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