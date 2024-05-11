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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة طفل عمره 16 عاما برصاص جيش الاحتلال في مخيم بلاطة
Lebanon 24
11-05-2024
|
23:17
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