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هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل ستواصل التفاوض رغم الخلاف الأخير مع حماس في القاهرة

Lebanon 24
12-05-2024 | 01:27
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