Advertisement

أخبار عاجلة

إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص من منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا (الحرة)

Lebanon 24
12-05-2024 | 03:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في خضم التقدم الروسي.. إخلاء أكثر من 4000 شخص من منطقة خاركيف الأوكرانية
lebanon 24
12/05/2024 12:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تخلي بلدات حدودية من سكانها في منطقة خاركيف
lebanon 24
12/05/2024 12:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: روسيا تشنّ هجوما بريا في منطقة خاركيف في أوكرانيا
lebanon 24
12/05/2024 12:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قصف مكثف.. أوكرانيا تبدأ "إجلاء جماعيا" لسكان منطقة حدودية مع روسيا
lebanon 24
12/05/2024 12:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:39 | 2024-05-12
05:32 | 2024-05-12
05:18 | 2024-05-12
04:57 | 2024-05-12
04:56 | 2024-05-12
04:55 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24