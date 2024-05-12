Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك الراعي: نأسف لعدم تعاون الدول الاوروبية من أجل عودة النازحين إلى بلدانهم الآمنة فيحمّلون لبنان هذا العبء الثقيل

Lebanon 24
12-05-2024 | 04:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: لتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى وطنهم وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية بهدف تجنّب عودتهم وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم ولا لصالح لبنان
lebanon 24
12/05/2024 12:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: ندعو اللبنانيين الى كلمة سواء تعلن وقف الحرب فوراً ومن دون إبطاء والالتزام بالقرارات الدولية وتحييد الجنوب عن آلامه من آلة القتل الاسرائيلية وإعلاء مفاهيم السلام والقيامة
lebanon 24
12/05/2024 12:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك لـ"التيار الوطني الحر" أمام مقرّ الأمم المتحدة في لبنان للمطالبة بعودة النازحين السوريين ورفض الهبة الأوروبية
lebanon 24
12/05/2024 12:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يُعوّل على "مُؤتمر بروكسل" لتسهيل عودة النازحين
lebanon 24
12/05/2024 12:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:39 | 2024-05-12
05:32 | 2024-05-12
05:18 | 2024-05-12
04:57 | 2024-05-12
04:56 | 2024-05-12
04:55 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24