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رئيس بلدية النصيرات الفلسطينية: نفاد الوقود خلال 48 ساعة ينذر بوقوع أزمة إنسانية وحدوث كوارث صحية وبيئية خطيرة

Lebanon 24
12-05-2024 | 04:13
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