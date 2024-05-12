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إعلام فلسطيني: 30 قتيلا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا في شمال غزة ورفح بالجنوب

Lebanon 24
12-05-2024 | 04:25
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