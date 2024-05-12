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الدفاع المدني في غزة: خسرنا 80% من قدراتنا والاحتلال يستمر في استهداف طواقمنا ولا يراعي القوانين الدولية
Lebanon 24
12-05-2024
|
04:42
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