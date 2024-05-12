Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع المدني في غزة: خسرنا 80% من قدراتنا والاحتلال يستمر في استهداف طواقمنا ولا يراعي القوانين الدولية

Lebanon 24
12-05-2024 | 04:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني بغزة: نناشد المنظمات الدولية الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المعدات لإنقاذ المصابين واستخراج جثامين الشهداء
lebanon 24
12/05/2024 16:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني خلال لقاء نظيره البرازيلي في نيويورك: الرد الإيراني كان في إطار حق الدفاع عن النفس والقوانين الدولية
lebanon 24
12/05/2024 16:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: طواقمنا تحاول إخماد حريق ضخم في مستودع مستشفى ناصر بمدينة خان يونس
lebanon 24
12/05/2024 16:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: بات من الصعب جدا إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء شمالي القطاع في ظل تكثيف الاحتلال غاراته
lebanon 24
12/05/2024 16:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:44 | 2024-05-12
08:41 | 2024-05-12
08:18 | 2024-05-12
07:28 | 2024-05-12
07:16 | 2024-05-12
06:21 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24