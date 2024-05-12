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أردوغان: المذبحة مستمرة في غزة ونتنياهو بلغ مستوى من شأنه أن يثير غيرة هتلر بسبب أساليبه في الإبادة الجماعية

Lebanon 24
12-05-2024 | 04:56
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