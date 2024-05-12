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أردوغان: إسرائيل تختلق الأعذار ولا تريد وقف إطلاق النار بسبب رغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله

Lebanon 24
12-05-2024 | 04:57
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