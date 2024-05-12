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"اليونيسف": لا مكان آمناً ليذهب إليه 600 ألف طفل في رفح وكل أطفال غزة بحاجة لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي

Lebanon 24
12-05-2024 | 07:28
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