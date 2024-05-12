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بغداد ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج الطوعي لمنظمة "أوبك" (وكالة الأنباء العراقية)

Lebanon 24
12-05-2024 | 08:18
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