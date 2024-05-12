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الخارجية المصرية: مصر تعتزم التدخل دعماً لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (الشرق)
Lebanon 24
12-05-2024
|
08:44
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