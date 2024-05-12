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نتنياهو: سنقوم بكل ما يلزم لهزيمة حماس وإعادة الرهائن من غزة (العربية)

Lebanon 24
12-05-2024 | 09:16
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