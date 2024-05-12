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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المدنيون في رفح منهكون وجائعون وقد نزحوا مرات عدة وليس لديهم خيارات آمنة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-05-2024 | 10:35
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