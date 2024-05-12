طلاب جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية: توصلنا لاتفاق مع إدارة الجامعة على إنهاء اعتصامنا ومخيمنا مقابل التزام الجامعة بسحب الاستثمارات من "إسرائيل"

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