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الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قيادي بكتيبة الشاطئ التابعة لحماس في غزة

Lebanon 24
12-05-2024 | 11:22
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