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السيناتور كريس كونز: إرث نتنياهو قد يكون فجوة حقيقية وقطيعة في العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب (الجزيرة)

Lebanon 24
12-05-2024 | 11:23
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