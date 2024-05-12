Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": العدو الإسرائيلي ينفّذ غارة ثانية بين الهبارية والفرديس

Lebanon 24
12-05-2024 | 11:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارت على الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل لكن الصاروخ لم ينفجر
lebanon 24
12/05/2024 21:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ قصف بالقذائف الفوسفورية أطراف مزرعة حلتا والسلامية في القطاع الشرقي وأطراف الضهيرة ويارين - زبقين ومنطقة حامول في القطاع الغربي
lebanon 24
12/05/2024 21:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف بلدة بليدا
lebanon 24
12/05/2024 21:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط من موقع جل العلام باتجاه بلدة الناقورة
lebanon 24
12/05/2024 21:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:46 | 2024-05-12
14:36 | 2024-05-12
14:35 | 2024-05-12
14:32 | 2024-05-12
14:31 | 2024-05-12
14:22 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24