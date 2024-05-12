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مروحية إسرائيلية تستهدف بالرصاص مواطنين في الأحياء الشمالية لقطاع غزة (العربي)

Lebanon 24
12-05-2024 | 12:13
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