Advertisement

أخبار عاجلة

حركة حماس: هنية بحث مع رئيس المخابرات التركية التطورات بعد الموافقة على مقترح الوسطاء

Lebanon 24
12-05-2024 | 13:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قيادي في "حماس": الحركة متمسكة بالموافقة على مقترح الهدنة
lebanon 24
12/05/2024 21:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: هنية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المخابرات المصرية بشأن مفاوضات غزة (الشرق)
lebanon 24
12/05/2024 21:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعددا من قيادات الحركة (الجزيرة)
lebanon 24
12/05/2024 21:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة (الميادين)
lebanon 24
12/05/2024 21:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:46 | 2024-05-12
14:36 | 2024-05-12
14:35 | 2024-05-12
14:32 | 2024-05-12
14:31 | 2024-05-12
14:22 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24