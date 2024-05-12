Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة جامعة جنيف تهدد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإخلاء مبنى الاعتصام التضامني مع غزة بعد قليل (الميادين)

Lebanon 24
12-05-2024 | 14:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة جامعة جورج واشنطن: كل الإجراءات التي اتخذناها بما في ذلك طلب مساعدة الشرطة فشلت في إنهاء التظاهرات
lebanon 24
13/05/2024 03:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة جامعة مساتشوستس للتكنولوجيا للطلاب المعتصمين: يجب إنهاء الاعتصام وأي انتهاك سيواجه بعقوبات تأديبية
lebanon 24
13/05/2024 03:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة تهدد الطلبة المحتجين في محيط جامعة جورج واشنطن الأميركية باعتقالهم في حال عدم فض اعتصامهم المؤيد لغزة (الجزيرة)
lebanon 24
13/05/2024 03:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. طالبة توبخ رئيسة جامعة كولومبيا على موقفها من الاحتجاجات
lebanon 24
13/05/2024 03:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:53 | 2024-05-12
18:48 | 2024-05-12
18:35 | 2024-05-12
18:18 | 2024-05-12
18:14 | 2024-05-12
18:04 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24