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المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة: نحن أمام 24 ساعة فقط ثمّ سينفد الوقود لدينا
Lebanon 24
12-05-2024
|
16:39
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