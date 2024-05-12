Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية مصر: إغلاق معبر رفح يقتضي تحمل إسرائيل مسؤوليتها عن دخول المساعدات

Lebanon 24
12-05-2024 | 17:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الخارجية الأميركي سيزور غدا ميناء أسدود ومعبر كرم أبو سالم للوقوف على سير إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة (الجزيرة)
lebanon 24
13/05/2024 07:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي يقترح فرض عقوبات على إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لغزة
lebanon 24
13/05/2024 07:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إغلاق معبر رفح.. كيف يمكن دخول المساعدات إلى غزة؟
lebanon 24
13/05/2024 07:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: دخول الجيش إلى رفح يعزز الهدفين الرئيسيين للحرب وهما إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس
lebanon 24
13/05/2024 07:05:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:50 | 2024-05-12
23:44 | 2024-05-12
23:43 | 2024-05-12
18:53 | 2024-05-12
18:48 | 2024-05-12
18:35 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24