Advertisement

أخبار عاجلة

"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تجري محادثات مع مصر عبر قنوات رفيعة لإقناعها بفتح معبر رفح لتخفيف الضغوط الدولية

Lebanon 24
12-05-2024 | 17:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوتيريش يطالب إسرائيل بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم "فورا"
lebanon 24
13/05/2024 07:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث" عن "يديعوت أحرونوت": وفد التفاوض الإسرائيلي قد يتوجه إلى القاهرة والقرار بعد تلقي رد "حماس"
lebanon 24
13/05/2024 07:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": نيران متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في منطقة جبل الروس
lebanon 24
13/05/2024 07:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية: نجحنا باعتراض 99% من الرد الإيراني
lebanon 24
13/05/2024 07:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:50 | 2024-05-12
23:44 | 2024-05-12
23:43 | 2024-05-12
18:53 | 2024-05-12
18:48 | 2024-05-12
18:35 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24