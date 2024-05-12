Advertisement

أخبار عاجلة

القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن فوق خليج عدن دون إصابات أو أضرار

Lebanon 24
12-05-2024 | 17:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة الوسطى الأميركية: سفينة تابعة للتحالف اشتبكت بنجاح مع صاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه فوق خليج عدن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في #اليمن
lebanon 24
13/05/2024 07:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية
lebanon 24
13/05/2024 07:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الأميركية الوسطى: إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى خليج عدن أمس
lebanon 24
13/05/2024 07:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: تدمير 4 مسيّرات أطلقها الحوثيون في اليمن ولا تقارير عن إصابات أو أضرار
lebanon 24
13/05/2024 07:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:50 | 2024-05-12
23:44 | 2024-05-12
23:43 | 2024-05-12
18:53 | 2024-05-12
18:48 | 2024-05-12
18:35 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24