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الشرطة الأميركية: تدخلنا لفض مظاهرات خلال حفل تخرج تنظمه جامعة جنوب كاليفورنيا وتمكنا من إعادة الهدوء

Lebanon 24
12-05-2024 | 23:43
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