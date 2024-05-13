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وزير الخارجية الإيراني: أمن المنطقة لن يتحقق إلا بالتعاون ومخازن الأسلحة بمنطقتنا لن تحقق الأمن
Lebanon 24
13-05-2024
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