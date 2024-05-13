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العدو الإسرائيلي يستهدف سيارات إسعاف تحاول التحرك داخل مخيم جباليا شمال غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-05-2024 | 01:25
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