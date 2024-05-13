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نتنياهو: نناقش نفي قادة حماس لكن الأمر يعتمد في المقام الأول على استسلام الحركة

Lebanon 24
13-05-2024 | 02:22
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