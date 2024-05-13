Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: لا يمكن السماح لسكان غزة المحليين بإدارة القطاع بينما لا تزال حماس موجودة فيه

Lebanon 24
13-05-2024 | 02:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: حماس تريد عودة السكان إلى شمال القطاع لتعيد تجميع قوتها ولن نسمح بذلك
lebanon 24
13/05/2024 12:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المختطفين يمكن أن تنتهي الحرب غدا
lebanon 24
13/05/2024 12:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لمجلة تايم الأميركية: نتنياهو تعرض لانتقادات محقة لفشله في وقف قتل حماس المدنيين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول وهناك بعض الأشخاص الجيدين جدا الذين يمكنهم تولي منصبه (الجزيرة)
lebanon 24
13/05/2024 12:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: لا يمكن السماح للسلطة الفلسطينية أن تحكم غزة لأن السلطة وحماس وجهان لعملة واحدة مع اختلافات بسيطة
lebanon 24
13/05/2024 12:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:28 | 2024-05-13
05:21 | 2024-05-13
05:20 | 2024-05-13
05:20 | 2024-05-13
05:19 | 2024-05-13
05:18 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24