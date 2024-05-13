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محكمة ألمانية تؤيد تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني كحركة متطرفة

Lebanon 24
13-05-2024 | 03:19
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