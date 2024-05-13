Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: مسيرتان مفخختان أطلقتا من لبنان وإنفجرتا قرب بيت هيلل قرب الحدود ما أدى لاندلاع حريق في الموقع من دون وقوع إصابات

Lebanon 24
13-05-2024 | 03:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط قذيفة من لبنان باتجاه شمال هضبة الجولان في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات
lebanon 24
13/05/2024 12:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائرتان مسيرتان مسلحتان أطلقتا من لبنان انفجرتا داخل إسرائيل (الشرق)
lebanon 24
13/05/2024 12:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة حرمون من دون وقوع إصابات (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/05/2024 12:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار مسيّرتين مفخختين أطلقتا من لبنان قُرب مستوطنة بيت هيلل.. هل من إصابات؟
lebanon 24
13/05/2024 12:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:28 | 2024-05-13
05:21 | 2024-05-13
05:20 | 2024-05-13
05:20 | 2024-05-13
05:19 | 2024-05-13
05:18 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24