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الجيش الإسرائيلي والشاباك يطالبان المحكمة العليا بوقف التحقيق في أحداث 7 تشرين الأول (العربية)

Lebanon 24
13-05-2024 | 03:27
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