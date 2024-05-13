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"لبنان 24": قطع الطريق العام في بلدة لالا في البقاع الغربي بسبب اشتعال صهريج محروقات وتحويل السير الى طرقات فرعية
Lebanon 24
13-05-2024
|
03:17
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Lebanon 24
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