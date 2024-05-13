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مصدر فلسطيني مسؤول لسكاي نيوز عربية: السلطة الفلسطينية أبلغت اسرائيل أنها لن تدير معبر رفح تحت حكم إسرائيل العسكري

Lebanon 24
13-05-2024 | 03:51
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